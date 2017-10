Gerhard Ehninger, der Initiator von "Dresden.Respekt" mit Eva Sturm von der Cellex-Stiftung und dem Generalsekretär der CDU Sachsen, Michael Kretschmar Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Ehninger ist nicht nur gesellschaftlich äußert umtriebig. Anfang 2015 hatte er den Verein "Place to be" gegründet und ein großes Konzert für Weltoffenheit auf dem Dresdner Neumarkt organisiert - als zivilgesellschaftliche Antwort auf die fremdenfeindliche "Pegida"-Bewegung. Neben seinem Engagement gegen Pegida stieß er 2016 das Bündnis "Dresden Respekt" mit Vertretern aus Politik, Kultur, Religion, Wissenschaft, Wirtschaft und bürgerlichen Initiativen an. Beruflich hat sich Ehninger der Medizin verschrieben: Er ist Direktor der Uniklinik Dresden, Spezialist für Blutstammzellenforschung und Knochenmarktransplantationen. Außerdem gründete er 1991 in Tübingen, wo er Medizin studierte und sich auf Knochnemarktransplantation spezialisierte, die Deutsche Knochenmarkdatei (DKMS ).