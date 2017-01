Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen einen Richter am Landgericht. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte, liegen gegen den Zivilrichter Jens Maier Anzeigen vor. Diese beziehen sich den Angaben zufolge auf Äußerungen bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative am vergangenen Dienstag in Dresden.