Der 54-jährige Zivilrichter hatte auf einer politischen Veranstaltung der Jungen Alternativen, der AfD-Jugend, im Hinblick auf Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus unter anderem von einem "Schuldkult" gesprochen und diesen für "endgültig beendet" erklärt. In seinem Grußwort hatte er sich außerdem gegen die "Herstellung von Mischvölkern" gewandt.



Das Dresdner Landgericht hatte umgehend darauf reagiert und mitgeteilt, dass es sich "um die private Meinung von Herrn Maier" handle, die nicht die Meinung des Landgerichts widerspiegle. Im Rahmen der Dienstaufsicht prüft das Gericht derzeit, ob er mit seinen Äußerungen das auch im privaten Bereich geltende "Mäßigungsgebot" für Richter verletzt hat. Danach hat sich ein Richter auch bei politischer Betätigung so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.

Richter Maier hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in einer umstrittenen Rede keine Grenzen strafrechtlich relevanter Äußerungen überschritten. Bildrechte: dpa