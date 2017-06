Ab September will der Dresdner Verein "Mission Lifeline" schiffbrüchige Flüchtlinge im Mittelmeer retten. (Symbolbild)

Ab September will der Dresdner Verein "Mission Lifeline" schiffbrüchige Flüchtlinge im Mittelmeer retten. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft in Dresden ermittelt gegen zwei Mitglieder des Flüchtlingshilfe-Vereins "Mission Lifeline". Wie Oberstaatsanwalt Lorenz Haase auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, geht die Behörde damit einer Strafanzeige wegen des Verdachts möglicher Einschleusungen nach. Die Anzeige sei von einer Privatperson aufgegeben worden. Die Ermittlungen führe die Bundespolizei.

Der Vorsitzende des Vereins "Mission Lifeline", Axel Steier, teilte am Montag mit, dass sich die Anzeige gegen ihn und seinen Stellvertreter Sascha Pietsch richte. Steier bezeichnete den Schleuser-Vorwurf als "völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen": "Seenotrettung ist Pflicht für jedes Schiff." Internationale Abkommen würden zur Rettung bei Seenot verpflichten. Steier vermutet, dass die Anzeige aus den Reihen der islam- und asylfeindlichen Pegida-Bewegung kam.

Der Verein will nun abwarten, was der genaue Wortlaut der Anzeige sei. Sollte sie falsche Tatsachenbehauptungen enthalten, werde man juristisch gegen den Anzeigenerstatter vorgehen, so Steier. Er ergänzte, die Bundespolizei habe ihn und Pietsch für den 6. Juli zu einer Vernehmung geladen. Die Vorladung habe er zunächst für ein "Fakeschreiben" gehalten, da sie weder einen Paragrafen, noch eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten habe.