Am Mittwoch wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei beschlagnahmte Speichermedien würden derzeit noch ausgewertet, so die Staatsanwaltschaft.

Im Vorfeld des Prozesses gegen vier Männer in Arnsdorf waren der zuständige Staatsanwalt und ein Zeuge bedroht worden. Dies wurde erst nach Einstellung des Verfahrens Ende April bekannt. Die Männer hatten einen psychisch kranken Flüchtling nach einem Zwischenfall in einem Supermarkt an einen Baum gefesselt.



Der Zeuge hätte gegen die Männer aussagen sollen, wie am Mittwoch nach einer Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags in Dresden bekannt wurde. Das Gremium hatte auf Antrag der Linken über die Umstände der Einstellung des Verfahrens Anfang vergangener Woche durch das Amtsgericht Kamenz beraten. Linke und Grüne fordern eine Untersuchung, ob Einschüchterungen gegen die Staatsanwaltschaft bei der Einstellung des Prozesses eine Rolle gespielt haben.