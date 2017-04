Erste Proben im neuen Kulturpalast Dresden "Der Saal ist überwältigend"

Chefdirigent Sanderling erklärte nach der Probe, der Saal sei überwältigend. Er besteche durch seine Wärme und akustische Geborgenheit. Dresden erhalte damit einen erstklassigen Konzertsaal, der sich ästhetisch und vor allem akustisch in die Reihe der sehr guten Säle Europas integrieren wird. Auch Konzertmeister Wolfgang Hentrich zeigte sich überwältigt. Schon allein die Optik sei phänomenal. Der Saal habe zudem einen fantastischen Orchestersound, der Klang sei kraftvoll und geschmeidig. Damit sei auf jeden Fall das größte Manko des alten Festsaales beseitigt, in dem, zumindest beim "normalen" Klassikkonzert, trotz engagierten Spielens der Klang auf der Bühne stecken blieb.

Architekt Christian Hellmund Bildrechte: IMAGO

Ein wichtiges Ziel für neuen Konzertsaal bestand darin, akustisch den traditionellen "warmen Dresdner Klang" zu erreichen, so stand es bereits in der Ausschreibung für den Umbau. Laut Architekt Christian Hellmund habe man das erreicht. Es sei ein großes Nachhallreservoir geschaffen worden, das den Klang lange im Raum zu halten vermag. Man fühle sich mittendrin in Raum und Musik.



Die Basis dieser hervorragenden Akustik sei die Weinbergarchitektur des Saales, erklärte Margriet Lautenbach vom Akustikbüro Peutz. So habe man einen Saal geschaffen, der das Instrument der Musiker ist.