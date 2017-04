Die Farbe der Unschuld hat der erste Dresdner E-Golf: "Oryxweiß Perlmutteffekt". Bildrechte: MDR/Steffen Hengst

Volkswagen hatte die Gläserne Manufaktur in Dresdens Innenstadt in den zurückliegenden Monaten für 20 Millionen Euro zu einer "Erlebniswelt für Elektromobilität und Digitalisierung" umgestaltet. Der Konzern will sich damit nach dem Abgas-Skandal neu aufstellen und sein Image aufpolieren. In Dresden soll der Wandel öffentlichkeitswirksam gezeigt werden. Der Hauptteil der E-Golf-Produktion erfolgt im VW-Stammwerk in Wolfsburg. In der Gläsernen Manufaktur werden ab Mai im Einschicht-Betrieb lediglich 35 Fahrzeuge pro Tag endmontiert, maximal 100 täglich gibt der Standort her. Bis zu 300 der ehemals 500 Beschäftigten in Dresden sind bislang an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Betriebsrat Thomas Aehlig hofft, dass die alte Personalstärke wieder erreicht wird.