Angriffe auf Polizei am 22. August 2015 in Heidenau "Freie Kameradschaft Dresden" und "Gruppe Freital" wollten sich an der Polizei rächen, weil es am Vorabend bei rechten Ausschreitungen vor einer Notunterkunft für Asylbewerber Festnahmen gegeben hatte. Die Beamten vor dem Flüchtlingsheim wurden mit Pyrotechnik, Steinen, Flaschen und Gegenständen von einer Baustelle angegriffen. Robert S. soll dabei illegale Böller geworfen haben, Florian N. gehörte laut Anklage zu der Gruppe, die Steine aufsammelte und eine Baustelleneinrichtung abmontierte.

Anschlag auf Asylbewerberheim am 23. August 2015 in Dresden Wieder ging die FKD gemeinsam mit der "Gruppe Freital" vor. In den geheimen Chats beider Gruppen wurden vorab Angriffe mit "Licht und Hitze" angekündigt. Nach Stein- und Böllerwürfen sollten die aus den Unterkünften flüchtenden Asylbewerber verprügelt werden. Florian N. wird vorgeworfen, die Anschlagspläne mit der "Gruppe Freital" abgesprochen zu haben. Robert S. beteiligte sich an den Stein- und Böllerwürfen auf den "Lindenhof"; er wurde deshalb schon in einem früheren Prozess zu Bewährung verurteilt. N. gehörte zu einer zweiten Gruppe, die ein anderes Flüchtlingsheim attackieren wollte, dann aber wegen eines zu früh gezündeten Böllers flüchtete.

Überfall auf Flüchtlinge auf dem Festgelände am 15.10.2015 in Dresden Robert S. und Florian N. sollen mit anderen FKD-Mitgliedern am späten Abend drei Flüchtlinge angegriffen haben. Einem Syrer wurde eine Weinflasche auf den Kopf gehauen. Später wollte eines der Opfer in der "Minze", wo die FKD inzwischen feierte, Zigaretten holen - er wurde sofort geschlagen und gejagt. Einer der Schläger soll S. gewesen sein.

Anschlag auf "Mangelwirtschaft" am 18. Oktober 2015 in Dresden "Freie Kameradschaft Dresden" und "Gruppe Freital" griffen das alternative Hausprojekt gemeinsam an - sie warfen Steine, Buttersäure und Sprengböller auf das auch mit Kindern bewohnte Gebäude. Robert S. soll zu der Gruppe gehört haben, die das Haus von vorn angriff. Florian N. wird vorgeworfen, das Objekt vorher mit der "Gruppe Freital" ausgespäht zu haben. Am Tatabend soll er den Fluchtwagen für Robert S. gefahren haben.

Jagd auf Asylbewerber am 30. Oktober 2015 in Pirna Nach einer AfD-Demo suchten Mitglieder der "Gruppe Freital" und der "Freien Kameradschaft Dresden" in der Innenstadt nach Linken. In der Nähe des Bahnhofs trafen sie vier afghanische Asylbewerber und gingen mit Fäusten und Tritten auf sie los. Zwei von ihnen wurden bis auf einen Hinterhof verfolgt und verletzt. Robert S. soll dabei mit einem Teleskopstock zugeschlagen haben.

Überfall auf 23 Geschäfte und Kneipen in Leipzig-Connewitz An den Ausschreitungen in dem linksalternativ geprägten Viertel waren zahlreiche Mitglieder der "Freien Kameradschaft Dresden" beteiligt. Auch Florian N. wurde dort von der Polizei festgesetzt; Robert S. war zu dieser Zeit wegen des Anschlags auf den "Lindenhof" in Untersuchungshaft.