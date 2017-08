Unbekannte haben am Dienstag in einem Haus in Dresden einen Sprengsatz gezündet. Das Gebäude stand zum Glück leer.

Nach einer Explosion in einem leerstehenden Haus in der Dresdner Neustadt prüft das Landeskriminalamt auch Verbindungen zur autonomen Szene. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel.

Demnach gehört das Gebäude der Berliner CG-Gruppe. Das Unternehmen will auf dem Areal der ehemaligen Brandversicherungsanstalt in der Dresdner Neustadt bis 2019 für 85 Millionen Euro 250 Wohnungen bauen. Die CG-Gruppe war in der Vergangenheit mehrfach Ziel von Anschlägen, die autonomen Gruppierungen zugeordnet werden. Widerstand gibt es seit Jahren vor allem gegen das geplante Bauvorhaben in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Nach Angaben des Unternehmens wurden Fahrzeuge angezündet, ein Wachmann verletzt und Mitarbeiter bedroht.