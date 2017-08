Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Weinböhla hat am Morgen eine Frau schwere Brandverletzungen erlitten. Sie sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN. Die Mutter der Frau blieb unverletzt. Derzeit sind Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes vor Ort, um die Statik des Gebäudes zu prüfen. Das Haus ist einsturzgefährdet. Deshalb können auch die Brandexperten der Polizei vorerst nicht hinein. Die Ursache für die Explosion in dem Haus ist noch unklar.