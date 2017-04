Dieser Mann soll seine Lebensgefährtin getötet haben. Bildrechte: Polizeidirektion Dresden

Nach dem gewaltsamen Tod einer Vietnamesin in Dresden fahndet die Polizei nach ihrem Lebensgefährten. Die Polizei teilte mit, der 29 Jahre alte Pakistaner stehe im dringenden Tatverdacht, die 41-Jährige getötet zu haben. Gegen ihn liege ein internationaler Haftbefehl vor. Die Leiche der Frau war am Freitagnachmittag in einer Wohnung der Dresdner Neustadt gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass sie durch Gewalteinwirkung starb.



Der Gesuchte ist Pakistaner. Er ist seit Dezember 2015 in Deutschland und lebt in Dresden. Die Dresdner Polizei hat nach eigenen Angaben bereits bekannte Anlaufortes des Mannes überprüft, konnte ihn jedoch nicht antreffen.