Auch wenn zunächst nur der große Fußball auf dem Plakat ins Auge springt: Nicht nur Sportler sollen sich von der neuen Dresdner Poster-Aktion angesprochen fühlen. "Sport vermittelt Werte wie Respekt", betont Dresdens Erster Bürgermeister Detlef Sittel bei der Vorstellung der Kampagne. "Fairplay ist aber auch das, was abseits des Platzes passiert." Gerade im politischen und gesellschaftlichen Leben sei das zuletzt etwas zu kurz gekommen.

Polizeioberrat Stefan Dörner ist sich durchaus der Tatsache bewusst, dass der Erfolg einer Plakataktion nicht messbar ist. Trotzdem sei es keine Option auf Kampagnen dieser Art zu verzichten. Und so schwingt ein kleines Fünkchen Hoffnung mit, den einen oder anderen zu erreichen. Ziel der Kampagne sei es, so Dörner, die Menschen zum Nachdenken über ihr eigenes Verhalten anzuregen. Und natürlich gebe man die Hoffnung nicht auf, dass Konflikte in Zukunft gewaltfrei gelöst werden können. Das hätte auch einen direkten Nutzen für die Arbeit der Polizei.