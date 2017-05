Der Verein äußerte sich noch am Sonntagabend in einem Tweet. Am Montag folgte eine öffentliche Stellungnahme, in der sich der Fußballklub von den Vorkommnissen in Karlsruhe distanzierte. Sportgeschäftsführer Ralf Minge meldete sich am Dienstag erneut zu Wort und übte Kritik an den beteiligten Fans. Der Verein kündigte an, die "Verfehlungen" zu analysieren und aufzuarbeiten. "Die Ermittlung von Tätern und wirksame Prävention werden auch künftig im Zentrum unserer Bemühungen stehen", erklärte der kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Am kommenden Montag will sich der Verein erneut öffentlich äußern.