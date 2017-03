Die Diskussion um einen zentralen Fernbusbahnhof in Dresden wird seit über 20 Jahren geführt. Der Standort Wiener Platz Westseite war dabei immer wieder als Favorit im Gespräch. Im Jahr 2014 lehnte der Stadtrat den Standort aber ab. Dann beauftragte er die Verwaltung, einen Variantenvergleich durchzuführen. Nun ist der Standort wieder in der Diskussion.

Der Regionalverkehr Dresden (RVD) soll übrigens am bisherigen Standort an der Ostseite des Hauptbahnhofs bleiben. Ein Umzug ist nicht vorgesehen. Der künftige Busbahnhof ist ausschließlich für Fernbusse bestimmt.



Ob die anderen Fernbushaltestellen erhalten bleiben, ist laut Schmidt-Lamontain noch offen. Das betreffe auch den bei jungen Reisenden beliebten Standort Hansastraße am Bahnhof Neustadt. Die Stadtverwaltung will sich zunächst ein Bild von den einzelnen Haltestellen machen.