In der Papierfabrik in Königstein ist am Sonnabend Giftgas-Alarm ausgelöst worden. Wie das Unternehmen mitteilte, hatte ein Mitarbeiter im Gefahrstofflager ein Leck in einem Behälter mit einem chlordioxidhaltigen Stoff entdeckt. Da die Dämpfe giftig sein können, wurde das Lager den Angaben zufolge verschlossen und die Spezialisten der Feuerwehr alarmiert. Rund 40 Kameraden aus Königstein, Pirna und Neustadt waren im Einsatz. In Schutzausrüstung sicherten sie das kaputte Fass und füllten den Inhalt weiterer Fässer um, die sich aufgebläht hatten. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Angaben des Unternehmens war kein anderer Betriebsteil betroffen. Der Betrieb will nun klären, wie der Giftbehälter beschädigt wurde.

Bildrechte: MDR/Marco Förster