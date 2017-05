Im Januar wird zum ersten Mal ein Weltcup im Skilanglauf in Dresden ausgetragen. Das hat der Internationale Skiverband FIS am Sonntag auf einer Konferenz in Slowenien entschieden. Demnach finden am 13. Januar Einzel-Sprint-Wettbewerbe statt, am 14. Januar stehen bei Frauen und Männern Team-Sprints auf dem Programm. An beiden Tagen werden die Athleten in der freien Technik, dem sogenannten Skating, um Weltcup-Punkte kämpfen. Ausgetragen werden die Wettbewerbe auf einer 1,4 Kilometer langen Strecke am Dresdner Elbufer.