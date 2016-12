Für die Dreharbeiten in der Fischhalle musste sich das Sachsenspiegel-Team nicht nur warm anziehen, sondern auch früh aufstehen. Bildrechte: MDR/Robert Mönch

Nachts, 2 Uhr, in Nossen. Wenn andere schlafen, werden bei der "Fisch-Aue GmbH" am Autobahndreieck Nossen Fische in verschiedensten Daseinsformen umgeschlagen: tiefgefroren, geräuchert, mariniert oder als Salat. Bis Mitternacht rollen die Lastzüge aus Bremerhaven an, wo der Fisch aus Norddeutschland, Dänemark und Norwegen fangfrisch und tiefgefroren auf die Reise nach Sachsen geschickt wurde.