Am Mittwochmorgen erhielt die Polizei den Hinweis, wonach der Mann mit einem BMW an einer Tankstelle in Dresden-Gohlis gesehen wurde. Eine Überprüfung der Bilder der Überwachungskamera ergab, dass es sich zweifelsfrei um Gesuchten Mike W. handelt. Dabei wurde ebenfalls bekannt, dass der BMW mit einem Pirnaer Kennzeichen versehen war. Es folgte eine großangelegte Suchaktion, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen halb 11 Uhr fanden Polizisten den BMW geparkt an einem Grundstück am Dorfrand von Weistropp. Das Auto wurde blockiert, dann durchforsteten Beamte in Zivil den Ort. Nur eine halbe Stunde später konnten sie den Mann schnappen. Er ließ sich nach Polizeiangaben widerstandslos überwältigen. Bei seiner Festnahme hatte er keine Waffe bei sich. Nach ihr wird noch gesucht.

Der Radebeuler hatte am Sonnabend in Ullendorf bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen. Mike W. ist polizeibekannt und gilt als gefährlich. Es folgte eine mehrtägige Großfahndung. Nach mehrere Hinweisen aus der Bevölkerung suchten Spezialeinsatzkommandos unter anderem auch in Steinigtwolmsdorf bei Bautzen und in Taucha nach dem Flüchtigen. Der Inhaftierte muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten.