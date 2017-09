Situationen sind leichter vorstellbar, wenn sie mit Sinnen erlebt werden – und nicht nur mit dem Verstand. Diesen Mechanismus der Wahrnehmung nutzt die Pädagogik, aber auch die Erinnerungsarbeit. Deswegen besteht das Holocaust-Mahnmal in Berlin aus Betonstelen, die Besuchern Enge und Dunkelheit vermitteln. Menschen können Situationen nachempfinden, wenn sie auch in der Dunkelheit stehen oder in der Kälte. Wenn sie im Regen nass geworden sind, frieren, den Gestank riechen oder den Wind spüren. Wenn sie etwas im Original sehen und anfassen können. Deswegen sind derzeit originale Flüchtlingsboote wichtige und auch in gewisser Weise beliebte Exponate. Hier handelt es sich nicht um eine Abbildung einer Vorstellung, die Boote sind Realität und haben diese über das Mittelmeer transportiert. Sie sind das wahre Leben und keine Interpretation.

Boot mit 80 Kupferfiguren

Weil die Flüchtlingsboote eben so authentisch sind, standen sie auf der weltgrößten Kunstausstellung "Documenta" in Kassel und werden aktuell von der bundesweit tätigen Stiftung "Outlaw" in einem sozial-kulturellen Projekt verwendet. Am Dienstag kommt solch ein originales Flüchtlingsboot im Rahmen des Projekts "Mit Sicherheit gut ankommen" nach Dresden in den Neustädter Hafen. An Bord sind mehr als 80 Kupferfiguren des dänischen Künstlers Jens Galschiøt, die Flüchtlinge symbolisieren Zu sehen sind Männer und Frauen aller Altersgruppen aus Asien, Afrika, Südamerika und Europa. "Wir möchten uns mit dem Thema Flucht und Migration auf eine andere Weise als gewohnt auseinandersetzen", sagte Tobias Heinemann. Er ist der Leiter des Projekts, das derzeit mit zwei Schiffen in 25 deutschen Städten gastiert.

Bildrechte: Sebi Berens.OUTLAW.die Stiftung

Männer und Frauen aus Asien, Afrika, Südamerika, Europa

Das ehemalige Fischerboot "Al-hadj Djumaa“ kam im Sommer 2013 mit über 280 Flüchtlingen von Nordafrika nach Lampedusa, wo es von der italienischen Küstenwache beschlagnahmt wurde. An Bord waren 217 Eritreer und 65 Äthiopier. Jetzt - vier Jahre später - bringt ein Tieflader das afrikanische Boot nach Dresden in den Neustädter Hafen. Dort können die Besucher an Bord gehen, auf originalen Planken stehen, die abblätternde Farbe ertasten und überlegen, wie sie sich so gefühlt hätten, mit 280 anderen Menschen auf diesem Schiff - 80 Kupferfiguren stehen ja schon da. Die Skulpturen sind Männer, Frauen und Kinder, gehüllt in Decken und bunte Tücher. Sie tragen Gesichtszüge von Menschen aus Asien, Afrika, Südamerika und Europa. Bildrechte: Sebi Berens.OUTLAW.die Stiftung

Keine Provokation

Die Sächsische Integrationsministerin Petra Köpping eröffnet das sozial-kulturelle Schiffsprojekt am Dienstag um 13 Uhr im Rahmen von "Dresden im Dialog: Internationale Wochen zu Frieden.Kultur.Stadt". Der Fokus des Projekts liege jedoch nicht allein auf dem Flüchtlingsschiff und den Kupferfiguren, betont Projektleiter Heinemann. Im Vorfeld war das Schiff mit dem Kunstwerk der Aleppo-Buse verglichen worden. "Wir sind keine Künstler und machen keine Kunst. Wir nutzen die künstlerische Arbeit, um auf unsere sozial-kulturellen Angebote aufmerksam zu machen", stellt Heinemann klar. "Wir wollen nicht provozieren, sondern mit den Menschen, die aufgeschlossen und auch kritisch sind, ins Gespräch kommen." Ursprünglich war einmal geplant, das Schiff mit einem Tieflader am Neumarkt aufzustellen. Jetzt hat die Stadt eine Genehmigung für den Neustädter Hafen erteilt. "Wir sind sehr froh, dass wir hier gelandet sind", erklärte Heinemann. Auf einen möglichen menschen- und fremdenfeindlichen Protest stellt er sich ein. "Wir werden sämtliche Möglichkeiten der Lage beachten." Bildrechte: Sebi Berens.OUTLAW.die Stiftung

Neben dem Schiff können Gäste eine Wanderausstellung besichtigen und verschiedene Podiumsdiskussionen besuchen. Demokratietraining bietet das Projekt als Basistraining an den Vormittagen der Internationalen Woche. "Wir haben noch freie Plätze, Lehrer können sich gern auch kurzfristig bei uns melden", erklärte Heinemann. Selbst nach 13 Uhr könnten Klassen gern vorbeikommen und sich das Schiff ansehen.

"Reality Game"versetzt in Situation von Flüchtlingen

Eine besondere Aktion bietet die Menschenrechtsorganisation Unicef, die das Projekt "Mit Sicherheit gut ankommen" unterstützt. In einem "Reality Game" durch eine virtuelle Brille können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene die Situation von Flüchtlingen quasi live miterleben und in Flüchtlingslager blicken. Vertreter des Frauennetzwerks informieren zudem über die besondere Situation von Frauen und Mädchen während der Flucht.

Wir möchten auf die Situation der Flüchtenden vor, während und nach der Flucht aufmerksam machen. Der Fokus ist dabei auf die Schwächeren, das heißt auf Kinder, Jugendliche, Frauen und junge Familien gerichtet. Tobias Heinemann Projektleiter "Mit Sicherheit gut ankommen"

Konzerte am Abend

Da zum Leben auch Kultur gehört und zur Integration die Verschmelzung von Kulturkreisen läuft von Dienstag bis Donnerstag jeden Abend Live-Musik. Am Donnerstag spielt die bekannte Dresdner Banda Internationale. Außerdem gibt es einen Graffiti-Workshop und viele weitere spannende Sachen. "Als Grundlage des Schiffsprojekts dient die Norderneyer Erklärung", erklärt Projektleiter Tobias Heinemann. Diese sei bei einem Treffen verschiedener Träger der Jugendhilfe auf der Nordseeinsel Norderney entstanden und enthalte Kernpositionen zum Thema Flucht und Migration.