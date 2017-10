Ein Kleinflugzeug blockiert derzeit die Start- und Landebahn des Flughafens in Dresden. Wie ein Flughafensprecher MDR SACHSEN sagte, war beim Start der Maschine offenbar das Fahrwerk eingeknickt. Die zwei Insassen blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittelt bereits. Das Kleinflugzeug aus Schweden absolviert seit mehreren Tagen am Dresdner Airport Flüge.

Wegen der Bergungsarbeiten können voraussichtlich bis zum Nachmittag keine Maschinen in Dresden starten und landen. Betroffen sind mindestens neun Flüge. So können Flugzeuge aus München, Frankfurt am Main, Amsterdam, Antalya und von Mallorca nicht landen. Bei den Abflügen verspäten sich die Maschinen nach München, Frankfurt am Main, Rhodos und Heraklion. Auch am Nachmittag wird es nach Aussage des Flughafens noch zu Verspätungen kommen.