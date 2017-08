Bei der dritten und höchsten Welle soll sich das ändern, dann soll Mikroelektronik aus Sachsen vorn mitspielen, wünscht sich Wijburg in seiner Rede am Dienstag vor den Gästen im Dresdner Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme. Es geht um das Internet der Dinge. Der Begriff bezeichnet eine Zukunftsvision, bei der sämtliche physische und virtuelle Gegenstände miteinander vernetzt werden und kommunizieren können. Es geht um Schlagworte wie Cybersicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, die Elektronik in Autos und die Digitalisierung im Alltag. Das setzt aber eine innovative Hardware in Form von Mikro- und Nanochips voraus.

Um hier im globalen Wettbewerb nicht von anderen Ländern abgehängt zu werden, investiert die Bundesrepublik seit diesem Jahr viel Geld in deutsche Forschungsstandorte. Vier Fraunhofer-Institute aus Sachsen haben am Dienstag in Dresden Förderbescheide in Höhe von insgesamt 100,8 Millionen Euro erhalten. Ein Großteil des Geldes soll in modernes Equipment fließen, erklärt Hubert Lakner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme in Dresden. Dann könne man etwa gemeinsam mit Globalfoundries Chips für das Internet der Dinge entwickeln, so der Physiker. Als weiteres Beispiel nannte Lakner die Realisierung von Chips mit einem extrem geringen Energieverbrauch. Auch könnte man gemeinsam mit dem Dresdner Halbleiterproduzenten X-Fab Sensorplattformen entwickeln. "Wir können neuartige Dinge angehen, die für die Automobilelektronik notwendig sind, für Industrie 4.0, für das 'Internet of Things'", fasst Lakner zusammen.