Beim Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Nürnberg sagte die 40-Jährige, sie habe sich in Syrien nur im Grenzgebiet zur Türkei aufgehalten, weil es dort als relativ sicher galt. "Wir waren keinen Kampfhandlungen ausgesetzt." Sie habe sich auch nicht der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Diese Behauptung habe ihr Mann in die Welt gesetzt.



Laut Anklage soll die Frau im September 2014 mit ihren Kindern über die Türkei nach Syrien gereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Nach etwa einem halben Jahr soll sie sich abgewandt haben und mit ihren Kindern zur Al-Nusra-Front, einem Al-Kaida-Ableger, in die Nähe der türkischen Grenze geflüchtet sein. Dort hätten Mutter und Kinder einen Raketenangriff auf ihre Unterkunft nur knapp überlebt. Das älteste Kind - ein Mädchen - wurde laut Anklage von Gewehrkugeln getroffen. Beides bestritt die Frau am Donnerstag vor Gericht.