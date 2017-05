Weinböhla Frau stirbt bei Geburt in Auto, Baby überlebt

In Weinböhla bei Dresden ist eine tote Frau neben ihrem lebendigen Neugeborenen gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hatte ein Passant bereits am Mittwochvormittag der Vorwoche ein Auto entdeckt, dass in einem Waldstück an einem Teich stand. Im Inneren saß die leblose Frau neben dem Baby. Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen sofort ins Krankenhaus. Ihm geht es gut.