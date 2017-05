Ein spezielles Gemisch aus Zellstoff, Tonmineralien und destilliertem Wasser wird als Kompresse auf die zu behandelnden Steine aufgetragen. Es bleibt bis zu drei Wochen an den Außenwänden und wird mit Holzspateln und Bürsten wieder entfernt. In der Zeit diffundieren die Salzionen aus dem Stein in die Kompresse. Je nach Belastungsgrad wird der Vorgang bis zu zweimal wiederholt. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg