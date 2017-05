25 Jahre angewandte Wissenschaft Fraunhofer-Gesellschaft feiert Jubiläum

An den 27 Standorten in Mitteldeutschland entwickeln Wissenschaftler praktisch anwendbare Erfindungen, die für die Wirtschaft von Interesse sind. In Sachsen will die Fraunhofer-Gesellschaft in diesem Jahr 100 Millionen Euro investieren, wie ihr Präsident Reimund Neugebauer im Vorfeld der Jubiläumsfeier bekannt gab. Davon profitieren vor allem die Standorte Dresden und Leipzig. In Dresden wird ab Montag das 25. Jubiläum gefeiert - mit Jahrestagung, Ausstellung und Preisverleihung.