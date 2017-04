Obstbauer Michael Görnitz aus Brockwitz bei Coswig sagte: "Es ging alles glimpflich ab. Unser Schutz hat fast überall ausgereicht." Die Apfelbäume zeigen beispielsweise gar keine Schäden. Allerdings rechnet Görnitz bei den Erdbeeren mit 15 bis 20 Prozent Ernteverlust. Trotz des extra ausgelegten Vlies über den Feldern seien Blüten erfroren. Allerdings dürfte der Obstbauer den Ausfall wirtschaftlich verkraften, konnte er doch in den vergangenen Jahren gar nicht die komplette Erdbeerernte vermarkten. "Es wirkt sich trotzdem in der Bilanz aus", betonte Görnitz auf Nachfrage.

Von den Feuerstellen im Weinberg ist kaum noch etwas zu sehen. In wenigen Tagen wird Gras darüber gewachsen sein. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Der Weinbauverband Sachsen erklärte, man gehe davon aus, dass größere Einbußen nicht drohen. Eine umfassende und aussagekräftige Bestandsaufnahme sei erst in den kommenden Wochen, nach dem vollständigen Austrieb der Reben, möglich. Erst in drei bis vier Wochen will auch das Staatsweingut Schloss Wackerbarth Entwarnung geben. Ein Sprecher sagte, Totalausfall habe man aber mit Feuern auf 19 Hektar Rebfläche definitiv verhindern können. Ohne zusätzliche Frostschutzmaßnahmen hat das größte private Weingut der Region, Schloss Proschwitz, die kalten Nächte überstanden. Dort seien lediglich in einer Junganlage einige Blättchen erfroren. Weinbergschef Walter Beck sagte: "Hier erwarten wir aber in Kürze neuen Austrieb und sehen kein akutes Problem."