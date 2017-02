Die Interessengemeinschaft (IG) Dampflok Nossen hat in einen alten Reichsbahnwaggon eingeladen. In wohliger Wärme wirft Vereinsvorsitzender Timm Hoffmann seine Vision in die Luft und gibt damit auch gleich einen Vorgeschmack auf einen spannenden Ort, der vielen ehemaligen DDR-Bürgern zahlreiche Erinnerungen liefert.

Zwei Gleise, darüber eine Halle und einen Originalwagen der Deutschen Reichsbahn - exakt vom Typ des Zuges, der 1989 gefahren ist. Die IG Dampflok Nossen will die neue Gedenkstätte "Zug in die Freiheit" errichten. "Wir möchten an diese historische Zugfahrt erinnern", sagt Timm Hoffmann. Die Flüchtlingszüge seien der Beginn des fortschreitenden Zerfalls der DDR gewesen.

Gedenken an die Flucht in Sonderzügen von Prag nach Hof

Im September 2019 soll die Gedenkstätte ihre Türen öffnen. Das ist zumindest der Plan Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Mit der Gedenkstätte soll an die Flucht Tausender ehemaliger DDR-Bürger aus der Prager Botschaft im Sommer 1989 erinnert werden. Damals waren sie mit Sonderzügen aus Prag über Dresden in die Bundesrepublik transportiert worden. Im September 2019, pünktlich zum Jubiläum der historischen Zugfahrt, soll der neue Erinnerungsort eröffnet werden.

Ausstellung in einem 26 Meter langen Originalwaggon

Zentrum der Gedenkstätte soll ein 26 Meter Originalwaggon der Deutschen Reichsbahn werden. In verschiedenen Abteilen des Waggons entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida und dem Verkehrsmuseum Dresden eine Dokumentation der Ereignisse mit Original-Exponaten in Original-Atmosphäre.

Verein bittet Innenminister Thomas de Maizière um Hilfe

Innenminister Thomas de Maizière (r.) lässt sich erläutern, wie der Originalwaggon nach Nossen kommen kann. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Allerdings gibt es noch ein kleines Problem. Die Bahn, welche die alten Waggons derzeit aus dem Verkehr zieht und verschrottet, will laut Hoffmann vom Verein 20.000 Euro für den historischen Wagen. Dieses Geld kann und will der Verein aber nicht aufbringen. Deswegen hat sich Hoffmann an Bundesinnenminister Thomas de Maizière gewandt. Der CDU-Bundestagsabegeordnete für den Wahlkreis Meißen sich zum Jahresanfang nicht lumpen lassen. Mitsamt seiner Sicherheitskolonne kam er durch den Matsch auf dem Feldweg zur Rückseite des Bahnhofs gefahren. Mit Timm Hoffmann sitzt er nun im beheizten Reichsbahnwagen beim Kaffee und lässt sich das Problem erläutern.

Waggon steht derzeit in Sassnitz auf Rügen

Der gewünschte Gedenk-Waggon des Originaltyps steht derzeit in Mukran, einem Stadtteil von Sassnitz auf Rügen. Die Deutsche Bahn möchte ihn nach Ausführungen Hoffmanns eigentlich verschrotten, der geplante Erlös aus dem Verkauf der Schrottware liegt bei 3.000 Euro. "Das Geld können wir bezahlen", erklärt Vereinsvorsitzender Hoffmann. Das sei gar kein Problem. Auch die Überführung nach Nossen könne problemlos geregelt werden. Erste Vorgespräche hätten bereits positive Rückmeldungen für Kooperationen gegeben. Es bräuchte schlichtweg den Willen der Deutschen Bahn und einen Vertrag zur Übergabe. De Maizière brummelt herum, spielt aber das Szenario scheinbar durch: " Warum dieser Wagen?", "Was können Sie zahlen?", "Wer übernimmt die Überführung?"

30 Originalwaggons beim Stillstandsmanagement der Bahn

Innenminister Thomas de Maizière (r.) wird bei seinem Besuch durch den Lokschuppen der IG Dampflok Nossen geführt. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Insgesamt 30 Wagen sollen laut Vereinsvorsitzendem Hoffmann derzeit beim Stillstandsmanagement der Deutschen Bahn im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Abstellgleis stehen. Viele Originalwaggons seien zudem nach dem Ende der DDR nach Tschechien verkauft worden. "Wenn es nicht klappt, frage ich die Tschechen", sagt Hoffmann. Doch vorher wollte er es natürlich in Deutschland probieren. "Gut, ich versuch's", erklärt de Maizière schließlich. Ein Lächeln auf dem Gesicht des Vorsitzenden, ein Lächeln auf den Gesichtern aller anderen Vereinsmitglieder. Ein Lächeln auf dem Gesicht von de Maizière. Dann geht es zum Rundgang in den Lokschuppen und zu den Gleisen.

Gleise werden bereits verlegt

Denn die neuen Gleise, auf denen der Originalwaggon einmal stehen soll, werden bereits verlegt. "Wir freuen uns, dass so viele Menschen und Initiativen unser Projekt unterstützen." Allein die Kosten für die Gleise würden 60.000 Euro betragen und seien komplett über Spenden eingeworben. Insgesamt veranschlagt der Verein für die Gedenkstätte Kosten in Höhe von 250.000 Euro. Unterstützung haben laut Hoffmann bereits das Stahlwerk in Riesa und auch die Landesregierung angeboten.