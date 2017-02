Auf Anfrage des MDR räumte das Ministerium ein, dass der Medizinische Dienst der Justizvollzugsanstalt seit der vergangenen Woche aufgrund von mehreren Krankheitsfällen eingeschränkt gearbeitet habe. Ein Sprecher sagte, derzeit würden Mitarbeiter aus anderen sächsischen Anstalten zur Unterstützung in Dresden eingesetzt.

Bei akuten Notfällen werde die Versorgung gewährleistet, indem Gefangene zu niedergelassenen Arztpraxen oder in Krankenhäuser gebracht werden. Grundsätzlich gebe es montags bis freitags eine tägliche Sprechstunde durch Anstaltsärzte. In dieser Woche stehe dafür ein Vertragsarzt zur Verfügung. "Medizinische Versorgungsleistungen, die nicht unverzüglich erfolgen müssen", müsse man allerdings verschieben, so der Sprecher.