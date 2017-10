Wie auch immer die Entscheidung ausfällt - in unmittelbarer Nähe der Pegida-Kundgebung will die Gruppe "Nationalismus raus aus den Köpfen" lautstark protestieren. Die übrigen Veranstaltungen berühren die Pläne von Pegida nicht.

Seit 2014 ziehen fast jeden Montag Anhänger des Bündnisses durch Dresdens Altstadt. Zuletzt waren es jeweils zwischen 1.500 und 2.000. Allein zur Absicherung der "Pegida"-Demonstrationen in Dresden waren bislang mehr als 48.000 Polizisten im Einsatz. Das ergab eine Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Andre Schollbach an die Landesregierung. In ganz Sachsen waren es danach mehr 102.000 Beamte in den vergangenen drei Jahren, die die Aufmärsche der fremdenfeindlichen Bewegung absicherten.