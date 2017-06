In Sachsen haben sich hunderte Schüler am Aktionstag "GenialSozial" beteiligt. Allein 40 Schüler gingen ins Städtische Klinikum Dresden. Ihr Auftrag: Kontakte zu Patienten knüpfen, zuhören und unterstützen.

Effekt 1: Solidarität. Der erarbeitete Erlös fließt in Hilfsprojekte in der Mongolei, in Kamerun und in Sierra Leone.