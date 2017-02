Der Prozess gegen acht mutmaßliche Mitglieder der rechten Terrorvereinigung "Gruppe Freital" findet in einem speziell eingerichteten Gerichtssaal am Dresdner Hammerweg statt. Dieser befindet sich in einer geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und wurde am Dienstag vorgestellt. Ursprünglich war der Raum als Speisesaal geplant.