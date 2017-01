Eine Patientin eilt hinaus. Die Tür ist nicht verschlossen, nur ein paar Schritte noch und die Frau wäre gleich draußen. Sie leidet unter Demenz und würde sich sofort verirren. Den meisten Patienten auf der Station für Gerontopsychiatrie in Arnsdorf würde es so ergehen. Schwester Helen verwickelt die Frau in ein Gespräch, lenkt sie sanft wieder zurück in den Stationsalltag.

Schwester Helen am "Potsdamer Tisch". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schwester Helen sitzt am "Potsdamer Tisch". Er wird so genannt, weil diese Methode in einer Potsdamer Klinik zum ersten Mal erprobt wurde. "Die Pflegekraft fragt, ob es einen Wunsch gibt, ob man was essen möchte, ob man ins Zimmer zurück oder in den Aufenthaltsraum möchte", beschreibt Professor Peter Schönknecht, ärztlicher Direktor des Krankenhauses, die Funktion des Potsdamer Tisches. Ablenken statt Einsperren. Wer allein hinaus darf, hat das Personal genau im Blick. Andere werden sanft aber konsequent daran gehindert, die Station unkontrolliert zu verlassen.