Konkrete Zahlen nannte Hildebrand nicht. Damit ist auch unklar, in welchem Umfang der Verkauf eines Schiffes zum Gewinn beigetragen hat. 2015 hatte das anhaltende extreme Niedrigwasser der Elbe der "Weißen Flotte" schwer zu schaffen gemacht. Sie musste den Betrieb zeitweise einstellen. Nur 420.000 Tickets konnten verkauft werden, am Jahresende stand ein Minus von 1,1 Millionen Euro. Auch deswegen entschied sich die Dampfschiffahrt, das kleine Motorschiff "Lilienstein" zu veräußern.

Die "Diesbar" ist der einzige Kohledampfer der Flotte und hat den geringsten Tiefgang. Bildrechte: dpa

Zwar litt 2016 die Elbe im August und September erneut unter Wasserarmut, so dass die Schiffe zum Teil nur eingeschränkt fahren konnten - aber es gab diesmal keine Ausfälle. Für dieses Jahr hoffen die Dresdner Dampfschiffer erneut auf möglichst viele Tage mit ausreichend Wasser unterm Kiel. Am 7. April starten sie mit Fahrten bis nach Pillnitz und entlang der Sächsischen Weinstraße in die Frühjahrssaison. Die Sommersaison wird mit der traditionellen Dampferparade am 1. Mai eingeläutet.