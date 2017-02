Auf eisglatten Straßen ist es am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen gekommen. Besonders betroffen war die Autobahn 17 zwischen Prag und Dresden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Morgen rund fünf Kilometer vor der deutschen Grenze eine Karambolage, bei der acht Last- und Lieferwagen aufeinanderfuhren. Die Rettungskräfte versorgten mehrere Leichtverletzte.

Die Autobahn war bis in die Mittagsstunden in Richtung Dresden gesperrt. In Fahrtrichtung nach Prag kam es ab Bad Gottleuba zu zahlreichen Behinderungen. Weitere Unfälle ereigneten sich aufgrund der Witterung in der westböhmischen Verwaltungsregion Plzen an der Grenze zu Bayern.