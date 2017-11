Die Lagerhalle eines Baumarkts in Coswig im Landkreis Meißen ist in der Nacht zum Montag abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer kurz vor Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache aus. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Am frühen Morgen konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. In der Halle lagerte Baumaterial. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Brandursache ist bislang unklar. In diesem Zusammenhang ist im Verlaufe des Tages ist eine Brandortuntersuchung geplant.