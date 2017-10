Die seit zehn Monaten gemeinsam im Kraftwerk Mitte beheimateten Theater Junge Generation und Staatsoperette haben eine gemeinsame Brandschutzzentrale. Am Mittwochmorgen wollte die zuständige Technikfirma den Feueralarm im tjg testen. Die dortige Sprinkleranlage wurde dafür verriegelt. Bei dem Test drückte ein Mitarbeiter jedoch versehentlich den Alarmknopf für die Staatsoperette. Und die dortigen - nicht blockierten - Sprinkler erfüllten vorschriftsmäßig ihre Aufgabe: Binnen 30 Sekunden ergossen sich 16.000 Liter Löschwasser im Bühnenturm und auf der Hauptbühne. Von dort lief das Wasser zudem in den Orchestergraben.

Die Bühnenscheinwerfer sind im schlimmsten Fall alle schrottreif. Bildrechte: MDR/Luise Drieschner

Die Folgen dieses kleinen Fehlgriffs sind gewaltig: Wie Objektleiter Norbert Horn erklärte, wird allein der Schaden an der Bühne und Technik wahrscheinlich in die Millionen gehen. 350 durchnässte Scheinwerfer im Wert von 1,2 Millionen Euro hängen im Bühnenturm. Sie fingen praktisch umgehend an zu rosten. Der vollgesogene hölzerne Bühnenboden wellt sich. Er muss möglicherweise ausgetauscht werden. Der mögliche Schaden am Orchestergraben konnte noch gar nicht begutachtet werden. Die umgehend aufgestellten Bautrockner werden mindestens bis Anfang kommender Woche auf Hochtouren laufen.