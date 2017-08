Ein Autofahrer hat einen Großeinsatz in Thiendorf an der Autobahn 13 ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der der 37-Jährige gestern Nachmittag sein Fahrzeug mit Benzin statt Diesel betankt. Als der Mann den Fehler bemerkte, zapfte er den Kraftstoff ab und schüttete ihn in die Kanalisation. Wegen der dabei entstandenen hochexplosiven Gase mussten eine Tankstelle, ein Einkaufszentrum und zwei Schnellrestaurants evakuiert werden. Zudem waren die vorbeiführende Bundesstraße 98 und der A13-Anschluss Thiendorf gesperrt. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen mehr als fünf Stunden im Einsatz, um die Gefahr zu bannen. Die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.