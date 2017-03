Parteitag der Grünen in Dresden Fraktionschef Zschocke fordert "harte und konstruktive" Opposition

Die sächsischen Grünen haben bei ihrer Landesdelegiertenkonferenz für eine Fortsetzung der "harten, aber konstruktiven Oppositionsarbeit" geworben. Fraktionschef Volkmar Zschocke kündigte vor den rund 120 Delegierten am Sonnabend an, man wolle nicht nur Missstände anprangern. Auch müssten grüne Lösungsvorschläge aufgezeigt werden, so Zschocke.

Thema sind am Sonnabend auch die geplanten Umstrukturierungen des Waggonbauers Bombardier in Bautzen und Görlitz. Per Eilantrag hatten sieben Delegierte aus Bautzen und Görlitz diesen Programmpunkt auf die Tagesordnung gehoben. Man solidarisiere sich mit den Streikenden, so die Delegierten. In ihrem Antrag fordern sie den Erhalt der Arbeitsplätze in den beiden sächsischen Werken in der Oberlausitz. Hintergrund ist eine Demonstration in Görlitz, zu der am Sonnabend mehr als 2.000 Teilnehmer erwartet wurden.