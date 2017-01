Die mutmaßlichen Rechtsterroristen stehen im Verdacht, mehrere Anschläge in Sachsen verübt zu haben, darunter auf das Auto eines Freitaler Stadtrats, eine Flüchtlingsunterkunft in Freital und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden. Die Anklage des Generalbundesanwalts gegen acht Mitglieder der Gruppe lautet unter anderem auf Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen. Der Prozess soll Anfang März in Dresden beginnen.