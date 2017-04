"Gruppe Freital" Mutmaßlicher Mittäter verhöhnt Anschlagsopfer

Einen Zeitungsbericht über die Zeugenaussage Richters beim Prozess gegen die "Gruppe Freital" vergangene Woche kommentierte Ferenc A. auf Facebook mit den Worten: "Ich hoffe der schwitzt frühs beim aufstehen [Anm.d.R.: Fehler im Original]." Das zeigen Screenshots aus der geschlossenen Facebook-Gruppe "Stadtfreunde Freital", die MDR SACHSEN vorliegen. Die Gruppe hat aktuell rund 2.300 Mitglieder. In seinen Einträgen beschrieb A. auch das Auto, welches der Stadtrat jetzt fährt: "Stimmt, gelber Audi Kombi, oder?!" In einem weiteren Kommentar zu Richter hob A. im Text "SS" hervor - die Abkürzung steht für die "Schutzstaffel" der Nationalsozialisten, die den Völkermord an den Juden organisierte.

Ferenc A. tätigte seine Äußerungen auf der Facebook-Seite am 7. April - dem Tag, an dem der Linkenpolitiker Michael Richter schwer bewegt vor dem Oberlandesgericht in Dresden über den Anschlag am 27. Juli 2015 und die zahlreichen Drohungen gegen seine Person berichtet hatte. Ferenc A., der als Zeuge geladen war, blieb unentschuldigt fern. Die Bundesanwaltschaft beantragte deshalb, A. die Kosten seines Nichterscheinens sowie ein Ordnungsgeld aufzuerlegen und ihn zum nächsten Termin von der Polizei vorführen zu lassen. Das Gericht hat nach Auskunft der Pressesprecherin noch nicht über den Antrag entschieden.