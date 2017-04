Die "Gruppe Freital" soll noch weitere Anschläge geplant haben. Nach Angaben einer früher ermittelnden Staatsanwältin, die in dem Prozess gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen als Zeugin ausgesagt hat, sind dabei vor allem politische Gegner ins Visier genommen worden.

Die ehemals mit dem Fall betraute Staatsanwältin berichtete am Mittwoch von damaligen Aussagen von Maria K., der einzigen Frau in der Runde der acht Beschuldigten. Demnach wollte die "Gruppe Freital" beispielsweise ein Fest der Linken in Freital mit Pyrotechnik angreifen. Die Frauen im Umfeld der Gruppe hätten sich demnach aber dagegen ausgesprochen, weil bei der Aktion auch Kinder hätten verletzt werden können. Im Prozess selbst schweigt Maria K. wie fast alle der Beschuldigten. Nur der jüngste Angeklagte, Justin S., hatte bisher ausgesagt und Mitangeklagte schwer belastet.