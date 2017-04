Neues Kunstprojekt am Dresdner Neumarkt Nach den Bussen kommt nun die Hebebühne

Entwurf für neues Kunstprojekt "Denkmal für den permanenten Neuanfang" Bildrechte: MDR/Heike Mutter und Ulrich Genth

Der Neumarkt an der Dresdner Frauenkirche bleibt auch nach dem Abbau des Bus-Monuments Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Wie die Stadt Dresden mitteilte, soll unmittelbar am Johanneum ab dem 25. April ein neues Kunstobjekt stehen: das "Denkmal für den permanenten Neuanfang". Zwei Jahre lang soll das Denkmal am Neumarkt stehen.



Das neue Denkmal stammt von den Hamburger Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth und basiert auf einer umgebauten Hebebühne. Auf deren Plattform vereinen sich in 7,50 Meter Höhe verschiedene Elemente Dresdner Denkmäler zu einem neuen Kunstwerk – zum Beispiel die Trümmerfrau und der Mozartbrunnen.



Mutter und Genth haben schon verschiedene Kunstprojekte im öffentlichen Raum umgesetzt – so zum Beispiel die begehbare Riesenskulptur "Tiger & Turtle - Magic Mountain", die seit November 2013 im Duisburger Angerpark steht.