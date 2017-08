Nach einem Beziehungsdrama in Heidenau befindet sich ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann hatte gedroht, sich zusammen mit seinem acht Monate alten Sohn vom Dach zu stürzen, wie die Polizei mitteilte. Dazu war er in der Wohnung der 38-jährigen Mutter durch ein Fenster aufs Dach des Hauses geklettert. Nachbarn alarmierten die Polizei, die den Mann schließlich überwältigte und das Kind in Sicherheit brachte.