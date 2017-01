Das Leben kann so einfach sein. Wie kommt der Sänger Heinz Rudolf Kunze in ein Gymnasium in Radebeul? "Ich habe ihm einfach eine E-Mail geschrieben", sagt Dorit Kretzschmar, Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen vom Luisenstift-Gymnasium in Radebeul. "Unsere Idee ist es, die Schule zu öffnen. Wir möchten, dass die Schüler am Leben teilnehmen."

Weil die Lehrer mehr bieten wollen als normalen Unterricht, holen sie regelmäßig prominente Wissenschaftler, Politker, Journalisten und auch Künstler in ihre Schule. Und so kam es zu diesem besonderen Tag, an dem die Eltern neidisch auf ihre Kinder wurden, weil diese in die Schule durften, zu Heinz Rudolf Kunze. Dem Sänger ganz nah, unmittelbar vor sich. Schon ist sie da im Kopf, diese Melodie: "Dein ist mein ganzes Herz".

Prominenter Musiklehrer

Lehrerin Dorit Kretzschmar (r.) hat das Treffen organisiert und traf mit ihrer Idee auf offene Ohren bei Schulleiterin Heike Stolzenhain (l.). Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Heinz Rudolf Kunze gibt am Donnerstag im Radebeuler Gymnasium seine ganz eigene Musikstunde. Vor ihm sitzen 28 Schüler der zehnten Klassen, ausgewählt von ihren Klassenlehrern. Nein, es ging nicht nur nach Noten. "Das soziale Engagement der Schüler spielte ebenso eine Rolle, auch ihre musikalischen Kenntnisse", sagt Schulleiterin Heike Stolzenhain. "Etwa 75 Prozent unserer Schüler spielen ein Instrument", ergänzt Dorit Kretzschmar. Später werden beide Frauen leicht mitwippen und ihre Lippen zu den Textfragemten formen. Wie übrigens fast alle Anwesenden in der Aula. Nur, dass die ältere Generation textsicherer scheint.

Musik seit 37 Jahren

Lena Kotschate kannte Heinz Rudolf Kunze nicht, seine Lieder aber schon. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Lena Kotschate ist eine der Schülerinnen. Sie spielt Gitarre und singt. "Wir haben uns vorher über Heinz Rudolf Kunze informiert", sagt sie. "Ich kannte ihn nicht, aber meine Mutter." Dorit Kretzschmar muss lachen."Ja, ich musste den Kindern erklären, wer Heinz Rudolf Kunze ist", sagt sie. "Aber das Lied, 'Dein ist mein ganzes Herz', das kannten sie alle."



Und als ob der versierte Sänger das geahnt hätte, stellt er sich den Schülern gleich zu Beginn erst einmal vor. "Ich heiße Heinz Rudolf Kunze und mache Musik seit 37 Jahren." Dabei ist der Sänger hinter diesem klein-drappierten Lehrertisch gar nicht so falsch. Denn, das verrät Kunze auch zu Beginn, er war einmal Lehrer für Deutsch, Philosopie sowie Werte und Normen. Sein Referendariat begann im Jahr 1980. "Das ist ja unvorstellbar lange her, besonders für solches junges Gemüse wie Euch", sagt Kunze ehe er sein Notenbuch öffnet.

Ein Lied zum Trösten

Daraus zieht er den Song "Setz Dich her". Weil Kunze Lehrer ist, hat er natürlich daran gedacht den Liedtext 28 mal zu kopieren und an alle Schüler auszuhändigen.

Setz' Dich her, nimm' Dir Zeit, wenn es wird, dann nur zu zweit. Vier Schultern tragen mehr als zwei, ich bin bereit, ich bin dabei. "Setz' Dich her" von Heinz Rudolf Kunze

Kunze spielt den Song ein. Es wird still. Organisatorin Kretzschmar hat es schon vorher angekündigt. Es seien auch die Texte, die berühren. "Was ist das für Musik? Kennt jemand diese Richtung", fragt Kunze nach dem letzten Takt in die Runde. "Mein Gitarrenlehrer", lautet eine Stimme aus der Klasse. Schallendes Gelächter. So ist es, wenn Generationen aufeinandertreffen. Was steckt hinter dem Song? Die Schüler nehmen die Texte unter die Lupe. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Mit Akkorde von Strophe zu Strophe

Nach kurzer musiktheoretischer Einführung greift Heinz Rudolf Kunze zur Gitarre – und mit ihm fünf Schüler, die ebenfalls spielen können. Jetzt klingen verschiedene Akkorde durch den Raum – G, D, E Moll, C, A Moll, B Moll. Erste Strophe, zweite Strophe, Wiederholung. Kunze spielt vor, die Schüler nach. Nach gefühlten zehn Minuten tönt er: "Simsalabim, das ist das Lied, mehr passiert nicht." Ungläubige Augenpaare, ein fröhlicher Heinz Rudolf Kunze. "Es gibt für Popmusik überhaupt keine Regeln", erklärt er. Es gebe berührende Lieder mit lediglich drei Akkorden. Doch natürlich auch viel abstraktere Sachen. "'Setz' Dich' ist ein mittelschwerer Popsong mit mittelschwereren Akkorden."

Song zum Abschluss

Und dann wird gespielt. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Dann kommt sie: Die Frage, ob man nicht zum Abschluss noch einmal gemeinsam singen könnte – ohne Playback. "Natürlich gern", sagt Heinz Rudolf Kunze. Auf einmal wird eine ungeahnte Dynamik frei. Die Musiklehrerin setzt sich ans Klavier, eine Schülerin holt eine Trommel, alle rücken ihre Textzettel zurecht. Und auf geht's: Kunze zählt ein, das Klavier schlägt an, die Gitarren auch und alle singen mit.

Autogrammschlange nach der Stunde

Am Ende stehen Euphorie, ein überraschter Heinz Rudolf Kunze, eine begeisterte Klasse und glückliche Musiklehrerinnen-Augen. "Ich habe im schlimmsten Fall mit Widerstand oder im weniger schlimmen Fall mit Desinteresse gerechnet, beides war nicht der Fall", sagte der Sänger. "Das macht Hoffnung, anscheinend hat es Euch gefallen." Daran lassen die Schüler wenig Zweifel. Sie posieren mit ihm und zücken glücklich-aufgekratzt Smartphones für gemeinsame Bilder.