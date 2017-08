Bildrechte: MDR/ Wolfram Nagel

Heiße Bräute und heiße Maschinen lockten am Wochenende tausende Biker und Zuschauer zu den "Dresden Harley Days 2017". Der Zwickauer Veranstalter "All in one Event GmbH" hatte das lizensierte Treffen zusammen mit der weltweiten Harley-Davidson-Gemeinschaft aus der Taufe gehoben und erstmals nach Dresden eingeladen. Sonntag um 11 Uhr rollten die Motorradfahrer in einer großen Parade vom Festgelände im Ostragehege durch die Stadt. Vorbei an Zwinger, Semperoper und VW-Manufaktur legten 300 Biker den Sound eines Lebensgefühls über die Stadt.

MZ-Treffen lockt ebenfalls viele Biker

Die Harleys waren jedoch nicht die einzigen Maschinen, die am Wochenende für Aufregung in der Stadt sorgten. MZ-Liebhaber präsentierten ihre heißen Maschinen vor dem Dresdner Eisenbahn-Museum. Motorräder verschiedener Jahrzehnte und Bauarten versetzen in vergangene Zeiten und zeigten tatsächlich fahrende Zweiräder, die direkt einem Film entsprungen sein könnten. Die MZ-Ausfahrt führte vom Eisenbahnmuseum direkt zur Finissage der MZ-Ausstellung "Trophy & Trophäen" in den Stallhof des Verkehrsmuseums. Ein halbes Jahr zeigt diese Ausstellung die Geschichte des MZ Motorrad- und Zweiradwerks Zschopau. Die Besucher bekamen bei den 35 Exponaten aber nicht nur Fabrikate aus dem Erzgebirge, sondern auch Fahrzeuge aus Brasilien oder der Sowjetunion zu sehen.

100.000 Gäste besuchten MZ-Ausstellung