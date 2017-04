Der Dresdner Kulturpalast füllt sich weiter mit Leben. Am Sonnabend zog das berühmte Kabarett der Herkuleskeule ein. Dabei wurde zunächst am alten Standort am Sternplatz gespielt. Dann folgte ein symbolischer Umzug und schließlich ein Auftritt im Keller des Kulturpalastes, wo das Ensemble nun seine Heimat hat. 240 Gäste haben künftig in dem Kabaretttheater Platz.