Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sieht trotz der Beschimpfungen und der Pöbeleien anlässlich der Aufstellung eines Kunstwerks an der Frauenkirche Möglichkeiten, die Stadtgesellschaft wieder näher zueinander zu bringen. Er bekomme derzeit mehr Zuschriften als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise oder der Pegida-Demonstrationen, sagte Hilbert in einem Interview mit dem MDR. Man merke, dass zunehmend nicht nur wilde Beschimpfungen stattfinden, sondern dass eine Diskussion in den sozialen Medien und öffentlich entsteht. Wenn man sich inhaltlich austausche, sei man wieder einen Schritt weiter, auch wenn es erstmal so aussähe, als hätte es die Bürger stärker auseinandergerissen.