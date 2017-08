Hochwasserschutz in Dresden Weißeritz bekommt mehr Platz

Nach Angaben der LTV, die als Bauherrin fungiert, betragen die Kosten für das gesamte Projekt im Stadtgebiet Dresden etwa 40 Millionen Euro. Die Landeshauptstadt beteiligt sich mit etwa 14 Millionen Euro an den Kosten. Weitere 18 Millionen Euro wurden bereits am oberen Flusslauf der Weißeritz in Freital investiert.

Beim Hochwasser 2002 floss die Weißeritz in ihr angestammtes Flussbett und überschwemmte den Hauptbahnhof in Dresden. Bildrechte: IMAGO

Laut Landestalsperrenverwaltung wird der Hochwasserschutz an dem Fluss seit 2009 vorangetrieben. So wurden beispielsweise im Dresdner Stadtteil Plauen die Ufermauern zwischen der Brücke Altplauen und der Brücke Würzburger Straße ertüchtigt. Außerdem wurde in dem Bereich das Flussbett vertieft. Ebenso entlang des Emerich-Ambros-Ufers.



Die Arbeiten am "Weißeritzknick" werden voraussichtlich bis 2020 andauern. Nach der Fertigstellung folgen noch drei weitere, kleinere Maßnahmen im Bereich der Brücke Oederaner Straße.