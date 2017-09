An den Nazi-Pöbeleien beim WM-Länderspiel in Prag waren offenbar maßgeblich Hooligans aus Dresden beteiligt. Das berichtet der "Focus" unter Berufung auf die "Bild"-Zeitung. Demnach stammen die Pöbler aus dem Umfeld der rechtsextremen und verbotenen Gruppierungen "Faust des Ostens" und "Hooligans Elbflorenz", die Dynamo Dresden nahestehen. Dem Bericht zufolge sollen sie ohne große Probleme an die Karten gekommen sein. 40 von ihnen hätten sich allerdings gewaltsam Zutritt zur Eden-Arena verschafft.

Polizei hat bisher keine Bestätigung

Die Polizei in Dresden konnte auf Anfrage von MDR SACHSEN die Informationen zunächst nicht bestätigen. "Alles, was in Prag abgelaufen ist, ist Sache der tschechischen Behörden", so ein Sprecher. Im Vorfeld hatte die Polizei Dresden Schreiben mit sogenannten Gefährderansprachen verschickt. Diese gingen an 27 Personen aus dem Umfeld von Dynamo Dresden. Die Polizei hatte sie eindringlich davor gewarnt, Straftaten zu begehen.

Hummels: "Das sind keine Fans"

Mats Hummels und das gesamte Team verweigerten den sonst obligatorischen Gang in die Fankurve. Bildrechte: IMAGO Die verbalen Entgleisungen auf den Zuschauerrängen waren erst durch die Reaktion der Spieler bekannt geworden. Anders als üblich liefen sie nicht in die Fankurve, um sich bei den mitgereisten deutschen Fans zu bedanken. Nationalspieler Mats Hummels erklärte: "Katastrophe, ganz schlimm. So einen Schmarrn brauchen wir auf gar keinen Fall bei unseren Spielen. Das sind keine Fans, das sind Krawallmacher, Hooligans, die haben nichts mit Fußballfans zu tun." Auch Teamkollege Julian Brandt zeigte sich entsetzt: "Wenn du Gesänge hörst mit nationalsozialistischem Hintergrund, braucht man sich nicht zu wundern, dass wir das nicht bejubeln. Wir waren uns alle einig, dass wir da jetzt nicht noch in die Kurve gehen und das noch unterstützen."

Pöbeleien während Schweigeminute