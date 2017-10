Für die Premiere des HOPE-Kinderfestes in Dresden war alles vorbereitet: Ein buntes Bühnenprogramm, viele Stände, Zirkus, Kinderschminken und Hüpfburgen. Also alles, was das Kinderherz begehrt. Und für die wartenden Eltern boten verschiedene Caterer Essen und Trinken, die sich zudem bereiterklärten, die Hälfte ihrer Einnahmen an Hilfsprojekte in Südafrika zu spenden.